Російський регіон оголосив надзвичайну ситуацію: масові відключення світла
Російський регіон оголосив надзвичайну ситуацію: масові відключення світла

У Мурманській області РФ оголосили режим надзвичайної ситуації через масштабні та затяжні відключення електроенергії на тлі морозів

25 січня 2026, 18:07
Автор:
Ткачова Марія

У Мурманській області запровадили режим надзвичайної ситуації через серйозну аварію на електромережах, яка призвела до масових відключень світла. Про це повідомив губернатор регіону Андрій Чибіс, пояснивши рішення "затяжним характером аварії".

Російський регіон оголосив надзвичайну ситуацію: масові відключення світла

Блекаут у Мурманській області рф

За офіційними даними, через сильне обледеніння обвалилися п’ять опор ліній електропередач. Аварія виявилася складною в ліквідації: ремонтні роботи ускладнюють сильні морози, тумани та важкодоступний рельєф місцевості. Через це енергетикам не вдалося швидко відновити подачу електроенергії, а частина населених пунктів залишалася без світла тривалий час.

Після інциденту Слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження за статтею про халатність. Слідство встановило, що опори ЛЕП, які впали, експлуатувалися ще з 1960–1980-х років, хоча їхній граничний термін служби становить близько 40 років.

Таким чином, аварія оголила системну проблему зношеної інфраструктури в регіоні: об’єкти, які мали бути давно замінені, продовжували використовуватися десятиліттями. В умовах суворої північної зими це призвело до масштабних перебоїв у постачанні електроенергії та необхідності вводити режим ЧС.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у районах Києва, де тривалий час відсутні світло й опалення, почали працювати мобільні пункти незламності, організовані військовослужбовцями та ветеранами Третього армійського корпусу. Ініціатива стала відповіддю на складні умови, в яких опинилися тисячі киян через затяжні відключення електроенергії.
Пункти розгорнули на базі фудтраків, які щодня курсують містом. Тут люди можуть зігрітися біля багаття, випити гарячий чай чи каву, зарядити телефони та просто перепочити. Окрім тепла, військові привозять гарячу їжу й надають базову підтримку тим, хто цього потребує найбільше.



Новини

