Російський регіон оголосив надзвичайну ситуацію: масові відключення світла

Ткачова Марія
У Мурманській області запровадили режим надзвичайної ситуації через серйозну аварію на електромережах, яка призвела до масових відключень світла. Про це повідомив губернатор регіону Андрій Чибіс, пояснивши рішення "затяжним характером аварії".
Блекаут у Мурманській області рф
За офіційними даними, через сильне обледеніння обвалилися п’ять опор ліній електропередач. Аварія виявилася складною в ліквідації: ремонтні роботи ускладнюють сильні морози, тумани та важкодоступний рельєф місцевості. Через це енергетикам не вдалося швидко відновити подачу електроенергії, а частина населених пунктів залишалася без світла тривалий час.
Після інциденту Слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження за статтею про халатність. Слідство встановило, що опори ЛЕП, які впали, експлуатувалися ще з 1960–1980-х років, хоча їхній граничний термін служби становить близько 40 років.
Таким чином, аварія оголила системну проблему зношеної інфраструктури в регіоні: об’єкти, які мали бути давно замінені, продовжували використовуватися десятиліттями. В умовах суворої північної зими це призвело до масштабних перебоїв у постачанні електроенергії та необхідності вводити режим ЧС.