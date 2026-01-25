Российский регион объявил чрезвычайную ситуацию: массовые отключения света

В Мурманской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за серьезной аварии на электросетях, которая привела к массовым отключениям света. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис , объяснив решение "затяжным характером аварии".

Блекаут в Мурманской области рф

По официальным данным, из-за сильного обледенения обрушились пять опор линий электропередач. Авария оказалась сложной в ликвидации: ремонтные работы усугубляют сильные морозы, туманы и труднодоступный рельеф местности. Поэтому энергетикам не удалось быстро восстановить подачу электроэнергии, а часть населенных пунктов оставалась без света длительное время.

После инцидента Следственный комитет РФ открыл уголовное производство по статье о халатности. Следствие установило, что упавшие опоры ЛЭП эксплуатировались еще с 1960–1980-х годов, хотя их предельный срок службы составляет около 40 лет.

Таким образом, авария обнажила системную проблему изношенной инфраструктуры в регионе: объекты, которые должны были быть давно заменены, продолжали использоваться десятилетиями. В условиях суровой северной зимы это привело к масштабным перебоям в снабжении электроэнергией и необходимости вводить режим ЧМ.

