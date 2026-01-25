logo

Российский регион объявил чрезвычайную ситуацию: массовые отключения света


Российский регион объявил чрезвычайную ситуацию: массовые отключения света

В Мурманской области РФ объявили режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных и затяжных отключений электроэнергии на фоне морозов

25 января 2026, 18:07
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Мурманской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за серьезной аварии на электросетях, которая привела к массовым отключениям света. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис , объяснив решение "затяжным характером аварии".

Российский регион объявил чрезвычайную ситуацию: массовые отключения света

Блекаут в Мурманской области рф

По официальным данным, из-за сильного обледенения обрушились пять опор линий электропередач. Авария оказалась сложной в ликвидации: ремонтные работы усугубляют сильные морозы, туманы и труднодоступный рельеф местности. Поэтому энергетикам не удалось быстро восстановить подачу электроэнергии, а часть населенных пунктов оставалась без света длительное время.

После инцидента Следственный комитет РФ открыл уголовное производство по статье о халатности. Следствие установило, что упавшие опоры ЛЭП эксплуатировались еще с 1960–1980-х годов, хотя их предельный срок службы составляет около 40 лет.

Таким образом, авария обнажила системную проблему изношенной инфраструктуры в регионе: объекты, которые должны были быть давно заменены, продолжали использоваться десятилетиями. В условиях суровой северной зимы это привело к масштабным перебоям в снабжении электроэнергией и необходимости вводить режим ЧМ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в районах Киева, где длительное время отсутствуют свет и отопление, начали работать мобильные пункты несокрушимости, организованные военнослужащими и ветеранами Третьего армейского корпуса. Инициатива стала ответом на сложные условия, в которых оказались тысячи киевлян из-за затяжных отключений электроэнергии.
Пункты развернули на базе фудтраков, ежедневно курсирующих по городу. Здесь люди могут согреться у костра, выпить горячий чай или кофе, зарядить телефоны и просто отдохнуть. Кроме тепла, военные привозят горячую пищу и оказывают базовую поддержку тем, кто в этом нуждается больше всего.



Источник: https://t.me/dmytrogordon_official/128292
