Російський корабель затонув біля Іспанії: він міг везти ядерні реактори в КНДР

Російське вантажне судно "Урса Майор" (Ursa Major), яке затонуло біля узбережжя Іспанії наприкінці 2024 року, могло перевозити компоненти ядерних реакторів для підводних човнів Північної Кореї. Про це йдеться у розслідуванні американського телеканалу CNN, яке посилається на джерела, знайомі з перебігом іспанського розслідування.

Російський корабель Ursa Major затонув біля Іспанії. Фото з відкритих джерел

Інцидент стався 23 грудня 2024 року у Середземному морі. Відтоді обставини катастрофи судна "Урса Майор" залишалися незрозумілими. Тепер журналісти припускають, що йдеться не лише про аварію, а й про можливу спробу зірвати передачу Росією чутливих військових технологій одному зі своїх ключових союзників Північній Кореї.

За даними CNN, судно вирушило в рейс через кілька тижнів після того, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відправив своїх військових для підтримки Росії у війні проти України. Офіційно "Урса Майор" перевозило "кришки люків", порожні контейнери та будівельні крани. Однак під час допиту капітан судна нібито визнав, що на борту були компоненти двох ядерних реакторів, подібних до тих, які використовуються на субмаринах.

Іспанські слідчі також звернули увагу на серію загадкових вибухів. За інформацією CNN, перед затопленням на правому борту судна пролунали три вибухи, після чого корабель утратив керування. Пізніше, коли біля місця аварії перебував російський військовий корабель "Іван Грен", було зафіксовано ще чотири підводні вибухи. Іспанська сейсмічна служба підтвердила наявність імпульсів, схожих на детонацію мін або вибухових пристроїв.

Крім того, журналісти CNN пишуть, що над районом катастрофи двічі літали американські літаки, які використовуються для виявлення слідів ядерних випробувань в атмосфері.

Раніше портал "Коментарі" писали, що у ВМС ЗСУ розкрили, який важливий вантаж був на затонулому російському кораблі Ursa Major.

Також "Коментарі" писали, що Дмитрій Пєсков висловив обурення, через відмову Норвегії рятувати російських моряків з пошкодженого судна "Урса Майор".