Российский корабль затонул около Испании: он мог везти ядерные реакторы в КНДР

Российское грузовое судно "Урса Майор" (Ursa Major), затонувшее у побережья Испании в конце 2024 года, могло перевозить компоненты ядерных реакторов для подлодок Северной Кореи. Об этом говорится в расследовании американского телеканала CNN, ссылающегося на источники, знакомые с ходом испанского расследования.

Российский корабль Ursa Major затонул у Испании. Фото из открытых источников

Инцидент произошел 23 декабря 2024 года в Средиземном море. С тех пор обстоятельства крушения судна "Урса Майор" оставались непонятными. Теперь журналисты предполагают, что речь идет не только об аварии, но и о возможной попытке сорвать передачу для России чувствительных военных технологий одному из своих ключевых союзников Северной Кореи.

По данным CNN, судно отправилось в рейс через несколько недель после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил своих военных для поддержки России в войне против Украины. Официально "Урса Майор" перевозило "крышки люков", пустые контейнеры и строительные краны. Однако во время допроса капитан судна якобы признал, что на борту были компоненты двух ядерных реакторов, подобных используемым на субмаринах.

Испанские следователи также обратили внимание на серию загадочных взрывов. По информации CNN, перед затоплением на правом борту судна прогремели три взрыва, после чего корабль потерял управление. Позже, когда у места аварии находился российский военный корабль "Иван Грен", были зафиксированы еще четыре подводных взрыва. Испанская сейсмическая служба подтвердила наличие импульсов, подобных детонации мин или взрывных устройств.

Кроме того, журналисты CNN пишут, что над районом крушения дважды летали американские самолеты, которые используются для обнаружения следов ядерных испытаний в атмосфере.

