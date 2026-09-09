Російській балістиці настане кінець: Україна розробила новий щит, який змінить війну

Україна разом із європейськими партнерами працює над амбітним проєктом Freyja, який у перспективі може посилити захист від російських балістичних ракет і частково зменшити залежність від надзвичайно дорогих та дефіцитних ракет Patriot PAC-3. Про це пише The Economist.

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Ключову роль у проєкті відіграє українська компанія Fire Point. Майбутній перехоплювач планують створити на базі балістичної ракети малої дальності FP-7. Водночас датчики, системи наведення та управління мають надати 12 європейських оборонних компаній, серед яких Thales, Leonardo, Diehl і Saab. Система повинна бути сумісною з радарами та каналами передачі даних стандарту НАТО.

Головна перевага Freyja може полягати у вартості та можливості масового виробництва. Орієнтовна ціна одного перехоплювача становить близько 700 тисяч доларів. Це дозволило б використовувати такі ракети у значно більших кількостях, навіть якщо за окремими характеристиками вони поступатимуться PAC-3 або Aster.

Fire Point розраховує провести успішне перехоплення балістичної ракети вже до середини 2027 року. Водночас західні експерти обережніше оцінюють строки. Зокрема, у найкращому випадку певної оперативної готовності система може досягти у 2028 році.

Поки нового перехоплювача немає, Україні доводиться шукати інші способи протидії балістиці. Серед них — зміцнення та маскування критичної інфраструктури, а також удари по російських ракетних заводах і пускових установках до моменту запуску.

Паралельно Київ розраховує нарощувати власний ракетний арсенал. Серед перспективних розробок називають "Сапсан", FP-7 та далекобійну FP-9. Їх можуть використовувати, зокрема, для полювання на мобільні російські пускові установки.

Портал "Коментарі" вже писав, що Сполучені Штати бачать можливість для відновлення переговорного процесу між Україною та Росією після нещодавніх контактів американських представників у Києві та Москві. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами у Колумбії.