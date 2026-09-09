Российской баллистике придет конец: Украина разработала новый щит, который изменит войну

Украина вместе с европейскими партнерами работает над амбициозным проектом Freyja, который в перспективе может усилить защиту от российских баллистических ракет и частично уменьшить зависимость от дорогих и дефицитных ракет Patriot PAC-3. Об этом пишет The Economist.

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Ключевую роль в проекте играет украинская компания Fire Point. Будущий перехватчик планируют создать на базе баллистической ракеты малой дальности FP-7. В то же время датчики, системы наведения и управления должны предоставить 12 европейских оборонных компаний, включая Thales, Leonardo, Diehl и Saab. Система должна совместиться с радарами и каналами передачи данных стандарта НАТО.

Главное преимущество Freyja может заключаться в стоимости и возможности массового производства. Примерная цена одного перехватчика составляет около 700 тысяч долларов. Это позволило использовать такие ракеты в значительно больших количествах, даже если по отдельным характеристикам они будут уступать PAC-3 или Aster.

Fire Point рассчитывает провести успешный перехват баллистической ракеты уже к середине 2027 года. В то же время, западные эксперты осторожнее оценивают сроки. В частности, в лучшем случае определенную оперативную готовность система может достичь в 2028 году.

Пока нового перехватчика нет, Украине приходится искать другие способы противодействия баллистике. Среди них – укрепление и маскировка критической инфраструктуры, а также удары по российским ракетным заводам и пусковым установкам до момента запуска.

Параллельно Киев рассчитывает наращивать свой ракетный арсенал. Среди перспективных разработок называют "Сапсан", FP-7 и дальнобойную FP-9. Их могут использовать, в частности, для охоты на мобильные российские пусковые установки.

Портал "Комментарии" уже писал , что Соединенные Штаты видят возможность для возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией после недавних контактов американских представителей в Киеве и Москве. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в ходе общения с журналистами в Колумбии.