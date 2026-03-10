Російських суддів, які судили полонених українців, покарали: Зеленський ввів нові санкції

Україна посилила санкційний тиск на представників російської судової системи, які причетні до незаконного переслідування українців. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти російських суддів.

Україна ввела санкції проти російських суддів за незаконні вироки військовополоненим

Про це повідомляє АрміяInform із посиланням на інформацію Офісу Президента України. До санкційного пакета увійшов 41 суддя. Із них 38 є громадянами Росії, ще троє – колаборанти, які співпрацюють з окупаційною владою.

За що запровадили санкції

За даними української влади, підсанкційні судді ухвалювали незаконні вироки проти українських військовополонених, а також підтримували та виправдовували російську агресію проти України.

Зокрема, у списку опинився російський суддя, який усього за один тиждень виніс вироки дев’ятьом українським військовополоненим у сфабрикованих справах про тероризм.

Також санкції запроваджені проти осіб, які ухвалювали політично мотивовані рішення щодо українських громадських діячів, активістів та журналістів через їхні політичні або релігійні переконання.

Санкції проти колаборантів

Серед підсанкційних осіб є й колишні громадяни України. Вони працюють у так званих судових структурах на тимчасово окупованій території.

Саме ці судді в окупованому Донецьку ухвалили вирок про смертну кару трьом іноземним добровольцям – двом британцям та одному громадянину Марокко, які воювали на боці України у складі Збройних сил і потрапили в російський полон.

Реакція Офісу Президента

Радник – уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що такі рішення є питанням справедливості.

“Санкції проти так званих “суддів”, які штампують політично вмотивовані вироки нашим громадянам і воїнам, – це питання справедливості. Особливо ганебно бачити серед них колишніх українців, які свідомо стали колаборантами й перетворили суд на інструмент репресій”, – зазначив він.

Українська влада підкреслює, що робота з документування таких злочинів триває, а санкції є лише одним із інструментів притягнення винних до відповідальності.

