Российских судей, судивших пленных украинцев, наказали: Зеленский ввел новые санкции

Проніна Анна
Украина усилила санкционное давление на представителей российской судебной системы, причастных к незаконному преследованию украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских судей.
Украина ввела санкции против российских судей за незаконные приговоры военнопленным
Об этом сообщает АрмияInform со ссылкой на информацию Офиса Президента Украины . В санкционный пакет вошел 41 судья . Из них 38 являются гражданами России , еще трое – коллаборанты , сотрудничающие с оккупационными властями.
По данным украинских властей, подсанкционные судьи выносили незаконные приговоры против украинских военнопленных , а также поддерживали и оправдывали российскую агрессию против Украины.
В частности, в списке оказался российский судья, который всего за одну неделю вынес приговор девяти украинским военнопленным по сфабрикованным делам о терроризме.
Также санкции введены против лиц, которые принимали политически мотивированные решения в отношении украинских общественных деятелей, активистов и журналистов из-за их политических или религиозных убеждений.
Среди подсанкционных лиц есть и бывшие граждане Украины. Они работают в так называемых судебных структурах на временно оккупированной территории.
Именно эти судьи в оккупированном Донецке вынесли приговор о смертной казни трем иностранным добровольцам – двум британцам и одному гражданину Марокко, которые воевали на стороне Украины в составе Вооруженных сил и попали в российский плен.
Советник – уполномоченный Президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк подчеркнул, что такие решения являются вопросом справедливости.
Украинские власти подчеркивают, что работа по документированию таких преступлений продолжается, а санкции являются лишь одним из инструментов привлечения виновных к ответственности.
