Российских судей, судивших пленных украинцев, наказали: Зеленский ввел новые санкции

Украина усилила санкционное давление на представителей российской судебной системы, причастных к незаконному преследованию украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских судей.

Украина ввела санкции против российских судей за незаконные приговоры военнопленным

Об этом сообщает АрмияInform со ссылкой на информацию Офиса Президента Украины . В санкционный пакет вошел 41 судья . Из них 38 являются гражданами России , еще трое – коллаборанты , сотрудничающие с оккупационными властями.

За что ввели санкции

По данным украинских властей, подсанкционные судьи выносили незаконные приговоры против украинских военнопленных , а также поддерживали и оправдывали российскую агрессию против Украины.

В частности, в списке оказался российский судья, который всего за одну неделю вынес приговор девяти украинским военнопленным по сфабрикованным делам о терроризме.

Также санкции введены против лиц, которые принимали политически мотивированные решения в отношении украинских общественных деятелей, активистов и журналистов из-за их политических или религиозных убеждений.

Санкции против коллаборантов

Среди подсанкционных лиц есть и бывшие граждане Украины. Они работают в так называемых судебных структурах на временно оккупированной территории.

Именно эти судьи в оккупированном Донецке вынесли приговор о смертной казни трем иностранным добровольцам – двум британцам и одному гражданину Марокко, которые воевали на стороне Украины в составе Вооруженных сил и попали в российский плен.

Реакция Офиса Президента

Советник – уполномоченный Президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк подчеркнул, что такие решения являются вопросом справедливости.

"Санкции против так называемых "судей", штампующих политически мотивированные приговоры нашим гражданам и воинам, — это вопрос справедливости. Особенно позорно видеть среди них бывших украинцев, которые сознательно стали коллаборантами и превратили суд в инструмент репрессий", — отметил он.

Украинские власти подчеркивают, что работа по документированию таких преступлений продолжается, а санкции являются лишь одним из инструментов привлечения виновных к ответственности.

