Російські ретранслятори в Білорусі: озвучено приголомшливу заячву про їх роботу

Ретранслятори на території Білорусі, які, за даними української сторони, використовувалися для координації польотів російських ударних безпілотників типу "Шахед", із 22 червня припинили функціонувати. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

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За словами глави держави, наразі достеменно не встановлено, що саме сталося з обладнанням. Водночас факт припинення його роботи вже підтверджений.

"Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю. Але ми працюємо над цим і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що українські служби продовжують відстежувати ситуацію та збирати додаткову інформацію щодо подальшої долі цих об'єктів. За його словами, питання перебуває під постійним контролем, а відповідні структури регулярно звітують про зміни.

Перед цим, 19 червня, Зеленський публічно звернувся до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка із вимогою прибрати російські ретрансляційні станції, які розміщувалися поблизу українського кордону. Тоді глава держави заявив, що такі об'єкти розташовані щонайменше у двох прикордонних регіонах Білорусі та можуть використовуватися для підтримки атак по території України.

Президент також попередив, що в разі відсутності реакції з боку Мінська Україна залишає за собою право вжити необхідних заходів у відповідь.

Портал "Коментарі" вже писав, що уже 26 червня робоча група Ради Європейського Союзу з питань розширення (COELA) повторно розгляне питання щодо результатів скринінгу переговорних кластерів 2–6 для України. Раніше ухвалення рішення було відкладене через позицію Угорщини, яка попросила додатковий час для аналізу документів.