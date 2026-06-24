Российские ретрансляторы в Беларуси: озвучена потрясающая заячива об их работе

Ретрансляторы на территории Беларуси, которые по данным украинской стороны использовались для координации полетов российских ударных беспилотников типа "Шахед", с 22 июня прекратили функционировать. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

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По словам главы государства, в настоящее время точно не установлено, что именно произошло с оборудованием. В то же время, факт прекращения его работы уже подтвержден.

"Демонтировали ли их или нет, я, честно говоря, пока не знаю. Но мы работаем над этим и я очень внимательно слежу и ежедневные доклады получаю. Факт, что ретрансляторы на сегодняшний день не работают", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что украинские службы продолжают отслеживать ситуацию и собирать дополнительную информацию о дальнейшей судьбе этих объектов. По его словам, вопрос находится под постоянным контролем, а соответствующие структуры регулярно отчитываются об изменениях.

Перед этим, 19 июня, Зеленский публично обратился к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко с требованием убрать российские ретрансляционные станции, которые размещались вблизи украинской границы. Тогда глава государства заявил, что такие объекты расположены, по меньшей мере, в двух приграничных регионах Беларуси и могут использоваться для поддержки атак по территории Украины.

Президент также предупредил, что в случае отсутствия реакции со стороны Минска Украина оставляет за собой право принять необходимые ответные меры.

Портал " Комментарии" уже писал , что уже 26 июня рабочая группа Совета Европейского Союза по вопросам расширения (COELA) повторно рассмотрит вопрос о результатах скрининга переговорных кластеров 2-6 для Украины. Ранее принятие решения было отложено из-за позиции Венгрии, которая попросила дополнительное время для анализа документов.