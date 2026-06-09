Російські ракети стануть ще більш смертоноснішими: українців попередили про нову загрозу

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські крилаті ракети "Калібр" зазнали двох серйозних модернізацій. Серед них — встановлення касетної бойової частини, що значно збільшує площу ураження та дозволяє ефективніше атакувати розосереджені цілі. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Як зазначають у відомстві, до 2026 року ракети "Калібр" використовувалися виключно з осколково-фугасною бойовою частиною. Лише цієї весни фахівці зафіксували перший випадок застосування касетної бойової частини, що свідчить про зміну тактики РФ.

Дослідження уламків збитих ракет показало й інші проблеми російського виробника. З 2023 по 2024 роки Москва намагалася поступово перейти на компоненти власного виробництва, щоб зменшити залежність від імпорту. Проте аналіз бортової цифрової обчислювальної машини ракети 2025 року показав повернення до іноземних електронних компонентів. Це пояснюють тим, що точність наведення через російську електроніку суттєво знизилася, що змусило виробника знову звернутися до імпортних деталей.

Крім того, Міністерство оборони України вже встановило всіх іноземних виробників електроніки для "Калібрів", а також ключових конструкторів і керівників російських підприємств, причетних до виробництва цих ракет. Ця інформація була передана міжнародним партнерам і стане підставою для розширення санкцій проти РФ.

"Коментарі" вже писали, що якщо підтвердяться дані про відступ російських підрозділів із Кінбурнської коси, це значно посилить безпеку Миколаївської та Херсонської областей, а також призведе до втрати Москвою контролю над річкою Дніпро, заявив військовий експерт Іван Ступак.