С начала полномасштабного вторжения в Украину российские крылатые ракеты "Калибр" подверглись двум серьезным модернизациям. Среди них — установка кассетной боевой части, что значительно увеличивает площадь поражения и позволяет более эффективно атаковать рассредоточенные цели. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Как отмечают в ведомстве, до 2026 года ракеты "Калибр" использовались исключительно с осколочно-фугасной боевой частью. Лишь этой весной специалисты зафиксировали первый случай применения кассетной боевой части, что свидетельствует об изменении тактики РФ.

Исследование обломков сбитых ракет показало и другие проблемы российского производителя. С 2023 по 2024 годы Москва пыталась постепенно перейти на компоненты собственного производства, чтобы снизить зависимость от импорта. Однако анализ бортовой цифровой вычислительной машины ракеты 2025 показал возвращение к иностранным электронным компонентам. Это объясняют тем, что точность наведения через российскую электронику существенно снизилась, что заставило производителя снова обратиться к импортным деталям.

Кроме того, Министерство обороны Украины уже установило всех иностранных производителей электроники для "Калибров", а также ключевых конструкторов и руководителей российских предприятий, причастных к производству этих ракет. Эта информация была передана международным партнерам и станет основанием для расширения санкций против РФ.

"Комментарии" уже писали , что если подтвердятся данные об отступлении российских подразделений из Кинбурнской косы, это значительно усилит безопасность Николаевской и Херсонской областей, а также приведет к потере Москвой контроля над рекой Днепр, заявил военный эксперт Иван Ступак.