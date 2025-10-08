Російські КАБи стирають з лиця землі ще одне місто в Україні: деталі

Під час зйомок у майже зруйнованому Добропіллі знімальна група ТСН натрапила на 60-річного чоловіка, який отримав поранення внаслідок удару російської авіабомби. Він залишився без зв’язку з родиною — зламаний телефон не давав змоги навіть повідомити, що живий. Завдяки поліції, а саме екіпажу "Білих Янголів", чоловіка оперативно евакуювали в безпечне місце. Це сталося вже після завершення зйомок сюжету.

Фото: з відкритих джерел

Попри постійні авіаційні атаки та обстріли, у місті досі перебуває близько тисячі людей. Решта — близько 90% населення — залишили домівки, рятуючись від війни.

Останнім часом Добропілля на Донеччині стало ціллю масованих ударів з боку Росії. Однією з мішеней стала міська лікарня — єдина в усьому Покровському районі, що надавала медичну допомогу десяткам тисяч людей. Російська авіація скинула на неї керовані авіабомби (КАБи). Медичний персонал дивом встигли евакуювати до Дніпра перед ударом.

У місті панує вражаюча тиша й спустошення. Всередині квартир — одяг, меблі, сліди повсякденного життя, ніби люди просто вийшли на хвилину. Але варто вийти надвір — і видно масштаби руйнувань, які завдає ворог щодня.

Подружжя Людмили та її чоловіка мали дві квартири неподалік лікарні. На момент атаки вони були в селі. Тепер повернулися, аби зібрати вцілілі речі. Чоловік дивився російське ТБ на ноутбуці й заявив, що залишиться — навіть у розбитому житлі.

Їхня сусідка Тетяна не планує залишатись. У 2014-му вона вже тікала від війни — цього разу не чекатиме другого шансу.

