Российские КАБы стирают с лица земли еще один город в Украине: детали

Во время съемок в почти разрушенном Доброполье съемочная группа ТСН наткнулась на 60-летнего мужчину, получившего ранения в результате удара российской авиабомбы. Он остался без связи с семьей — сломанный телефон не позволял даже сообщить, что жив. Благодаря полиции, а именно экипажу "Белых Ангелов", мужчину оперативно эвакуировали в безопасное место. Это произошло уже после завершения съемок сюжета.

Фото: из открытых источников

Несмотря на постоянные авиационные атаки и обстрелы, в городе до сих пор находится около тысячи человек. Остальные — около 90% населения — покинули дома, спасаясь от войны.

В последнее время Доброполье в Донецкой области стало целью массированных ударов со стороны России. Одной из мишеней стала городская больница — единственная во всем Покровском районе, оказывавшая медицинскую помощь десяткам тысяч человек. Российская авиация сбросила на нее управляемые авиабомбы (КАБы). Медицинский персонал чудом успели эвакуировать в Днепр перед ударом.

В городе царит поразительная тишина и опустошение. Внутри квартир – одежда, мебель, следы повседневной жизни, будто люди просто вышли на минуту. Но стоит выйти на улицу — и видны масштабы разрушений, которые наносит враг каждый день.

У супругов Людмилы и ее мужа были две квартиры неподалеку от больницы. К моменту атаки они были в деревне. Теперь вернулись, чтобы собрать уцелевшие вещи. Мужчина смотрел российское ТВ на ноутбуке и заявил, что останется даже в разбитом жилье.

Их соседка Татьяна не собирается оставаться. В 2014-м она уже убегала от войны — в этот раз не будет ждать второго шанса.

