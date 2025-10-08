logo

BTC/USD

122491

ETH/USD

4481.44

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Российские КАБы стирают с лица земли еще один город в Украине: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Российские КАБы стирают с лица земли еще один город в Украине: детали

Российские войска обстреливают Доброполье — город в 12 км от фронта.

8 октября 2025, 12:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Во время съемок в почти разрушенном Доброполье съемочная группа ТСН наткнулась на 60-летнего мужчину, получившего ранения в результате удара российской авиабомбы. Он остался без связи с семьей — сломанный телефон не позволял даже сообщить, что жив. Благодаря полиции, а именно экипажу "Белых Ангелов", мужчину оперативно эвакуировали в безопасное место. Это произошло уже после завершения съемок сюжета.

Российские КАБы стирают с лица земли еще один город в Украине: детали

Фото: из открытых источников

Несмотря на постоянные авиационные атаки и обстрелы, в городе до сих пор находится около тысячи человек. Остальные — около 90% населения — покинули дома, спасаясь от войны.

В последнее время Доброполье в Донецкой области стало целью массированных ударов со стороны России. Одной из мишеней стала городская больница — единственная во всем Покровском районе, оказывавшая медицинскую помощь десяткам тысяч человек. Российская авиация сбросила на нее управляемые авиабомбы (КАБы). Медицинский персонал чудом успели эвакуировать в Днепр перед ударом.

В городе царит поразительная тишина и опустошение. Внутри квартир – одежда, мебель, следы повседневной жизни, будто люди просто вышли на минуту. Но стоит выйти на улицу — и видны масштабы разрушений, которые наносит враг каждый день.

У супругов Людмилы и ее мужа были две квартиры неподалеку от больницы. К моменту атаки они были в деревне. Теперь вернулись, чтобы собрать уцелевшие вещи. Мужчина смотрел российское ТВ на ноутбуке и заявил, что останется даже в разбитом жилье.

Их соседка Татьяна не собирается оставаться. В 2014-м она уже убегала от войны — в этот раз не будет ждать второго шанса.

Как уже писали "Комментарии", бывший канцлер Германии Ангела Меркель вызвала резонанс, предположив, что отказ Польши и стран Балтии от диалога с Владимиром Путиным мог усилить его агрессивность. Впрочем, журналист Виталий Портников убежден: война России против Украины была неизбежна — независимо от позиции европейских лидеров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости