Російські блогери називають «постановою» удар по будинку в Києві та розбір завалів

Інформаційні ресурси російських окупантів намагаються поширювати дезінформацію про наслідки свого чергового обстрілу української столиці. Наразі кремлівські пропагандистські Z-канали активно розповсюджують наративи, у яких "називають фейком удар по житловому будинку у Києві, де загинули мирні мешканці". Відомо, що серед безневинних жертв цієї ворожої атаки опинилася 12-річна дівчинка.

Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

На цинічну інформаційну кампанію загарбників відреагував відомий український журналіст та військовослужбовець Юрій Бутусов. Він наголосив, що подібна поведінка агресора є системною, а поточна "тактика замилювання очей повністю нагадує поширюваний Кремлем „фейк про Бучу“". За словами військового, у діях російського керівництва та їхніх медіа чітко простежується "один почерк, одні вбивці".

Журналіст провів прямі історичні паралелі з найжорстокішими режимами минулого та дав безкомпромісну оцінку сучасному російському суспільству й армії. Бутусов підсумував, що наразі "Росія — країна виродків, які чинять масові вбивства та злочини за зразком Гітлера", продовжуючи кривавий терор проти цивільного населення України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що внаслідок масованого нічного обстрілу Києва зафіксовано численні руйнування та людські жертви. За оновленою інформацією від Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Дарницькому районі міста з-під уламків зруйнованої будівлі дістають тіла загиблих людей.

Вже відомо про щонайменше 9 загиблих людей в цьому будинку, а також понад 17 людей зникли без вісти та не виходять на зв’язок.