Головна Новини Суспільство Війна з Росією Російські блогери називають «постановою» удар по будинку в Києві та розбір завалів
Російські блогери називають «постановою» удар по будинку в Києві та розбір завалів

«Країна виродків, які чинять масові вбивства»: журналіст Бутусов відреагував на цинізм ворожих медіа після трагедії в Києві

14 травня 2026, 18:51
Недилько Ксения

Інформаційні ресурси російських окупантів намагаються поширювати дезінформацію про наслідки свого чергового обстрілу української столиці. Наразі кремлівські пропагандистські Z-канали активно розповсюджують наративи, у яких "називають фейком удар по житловому будинку у Києві, де загинули мирні мешканці". Відомо, що серед безневинних жертв цієї ворожої атаки опинилася 12-річна дівчинка.

Російські блогери називають «постановою» удар по будинку в Києві та розбір завалів

Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

На цинічну інформаційну кампанію загарбників відреагував відомий український журналіст та військовослужбовець Юрій Бутусов. Він наголосив, що подібна поведінка агресора є системною, а поточна "тактика замилювання очей повністю нагадує поширюваний Кремлем „фейк про Бучу“". За словами військового, у діях російського керівництва та їхніх медіа чітко простежується "один почерк, одні вбивці".

Журналіст провів прямі історичні паралелі з найжорстокішими режимами минулого та дав безкомпромісну оцінку сучасному російському суспільству й армії. Бутусов підсумував, що наразі "Росія — країна виродків, які чинять масові вбивства та злочини за зразком Гітлера", продовжуючи кривавий терор проти цивільного населення України.

Російські блогери називають «постановою» удар по будинку в Києві та розбір завалів - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що внаслідок масованого нічного обстрілу Києва зафіксовано численні руйнування та людські жертви. За оновленою інформацією від Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Дарницькому районі міста з-під уламків зруйнованої будівлі дістають тіла загиблих людей.
Вже відомо про щонайменше 9 загиблих людей в цьому будинку, а також понад 17 людей зникли без вісти та не виходять на зв’язок.



