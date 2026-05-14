Война с Россией Российские блогеры называют «постановкой» удар по дому в Киеве и разбор завалов
Российские блогеры называют «постановкой» удар по дому в Киеве и разбор завалов

«Страна уродов, совершающих массовые убийства»: журналист Бутусов отреагировал на цинизм вражеских медиа после трагедии в Киеве

14 мая 2026, 18:51
Недилько Ксения

Информационные ресурсы российских оккупантов пытаются распространять дезинформацию о последствиях своего очередного обстрела украинской столицы. Пока кремлевские пропагандистские Z-каналы активно распространяют нарративы, в которых "называют фейком удар по жилому дому в Киеве, где погибли мирные жители". Известно, что среди безневинных жертв этой вражеской атаки оказалась 12-летняя девочка.

Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС

На циничную информационную кампанию захватчиков отреагировал известный украинский журналист и военнослужащий Юрий Бутусов. Он подчеркнул, что подобное поведение агрессора является системным, а текущая "тактика замыливания глаз полностью напоминает распространяемый Кремлем „фейк о Буче“". По словам военного, в действиях российского руководства и их медиа четко прослеживается один почерк, одни убийцы.

Журналист провел прямые исторические параллели с жесточайшими режимами прошлого и дал бескомпромиссную оценку современному российскому обществу и армии. Бутусов подытожил, что "Россия — страна уродов, совершающих массовые убийства и преступления по образцу Гитлера", продолжая кровавый террор против гражданского населения Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в результате массированного ночного обстрела Киева зафиксированы многочисленные разрушения и человеческие жертвы. По обновленной информации от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Дарницком районе города из-под обломков разрушенного здания достают тела погибших людей.
Уже известно о по меньшей мере 9 погибших в этом доме, а также более 17 человек пропали без вести и не выходят на связь.



