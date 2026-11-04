Російська ППО не справляється: нарешті Україна знайшла уразливе місце в обороні тилу РФ

Україна посилює кампанію далекобійних ударів на російські підприємства, пов'язані з виробництвом озброєнь. Замість концентрації виключно на військових об'єктах поблизу фронту, Київ все активніше атакує інфраструктуру в глибокому російському тилу. Про нові особливості української стратегії пише німецьке видання Der Spiegel.

МіГ-29. Фото: з відкритих джерел

За інформацією журналістів, за останні дні українські сили вразили чотири об'єкти на території Росії. Одним із факторів, що дозволили розширити географію атак, могли стати нові поставки британсько-французьких крилатих ракет Storm Shadow та SCALP. Їхня дальність досягає приблизно 300 кілометрів, а особливості конструкції ускладнюють виявлення російськими засобами ППО.

У виданні порівнюють ці ракети з українською розробкою FP-5 "Фламінго". Незважаючи на значно більшу дальність останньої, її великі габарити роблять ракету помітнішою для радіолокаційних систем противника. За даними публікації, після успішних ударів влітку російська сторона спромоглася перехопити значну кількість таких боєприпасів, через що виробнику Fire Point довелося коригувати конструкцію.

Військовий експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Дуглас Баррі звертає увагу обмеженість російських ресурсів. За його словами, Росія має значний арсенал ППО, проте захистити всю територію країни однаково ефективно неможливо.

Показовим прикладом є завод у Єлабузі, де виробляють ударні безпілотники "Герань". Підприємство має потужну систему захисту, тож попередні спроби України вразити його виявилися безуспішними.

При цьому навіть часткове пошкодження військових виробництв здатне порушувати логістику та уповільнювати надходження озброєння до військ. Баррі зазначає, що ракети часто прямують безпосередньо з виробничих ліній до бойових підрозділів, тому будь-які перебої можуть мати наслідки для інтенсивності російських атак.

Додатковою проблемою залишається обмеженість запасів Storm Shadow та SCALP: виробництво цих ракет припинено, а плани його відновлення поки що не реалізовані. Постачання німецьких Taurus також залишаються політично заблокованими.

В результаті Україні доводиться дедалі активніше розвивати власні ракетні програми, хоча ефективність окремих нових розробок ще потребує перевірки.

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