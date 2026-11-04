Российская ПВО не справляется: наконец-то Украина нашла уязвимое место в обороне тыла РФ

Украина усиливает кампанию дальнобойных ударов по российским предприятиям, связанным с производством вооружений. Вместо концентрации исключительно на военных объектах вблизи фронта Киев все активнее атакует инфраструктуру в глубоком российском тылу. О новых особенностях украинской стратегии пишет немецкое издание Der Spiegel.

МиГ-29. Фото: из открытых источников

По информации журналистов, за последние дни украинские силы поразили четыре объекта на территории России. Одним из факторов, позволивших расширить географию атак, могли стать новые поставки британско-французских крылатых ракет Storm Shadow и SCALP. Их дальность достигает примерно 300 километров, а особенности конструкции затрудняют обнаружение российскими средствами ПВО.

В издании сравнивают эти ракеты с украинской разработкой FP-5 "Фламинго". Несмотря на значительно большую дальность последней, ее крупные габариты делают ракету более заметной для радиолокационных систем противника. По данным публикации, после успешных ударов летом российская сторона смогла перехватить значительное количество таких боеприпасов, из-за чего производителю Fire Point пришлось корректировать конструкцию.

Военный эксперт Международного института стратегических исследований Дуглас Барри обращает внимание на ограниченность российских ресурсов. По его словам, Россия располагает значительным арсеналом ПВО, однако защитить всю территорию страны одинаково эффективно невозможно.

Показательный пример – завод в Елабуге, где производят ударные беспилотники "Герань". Предприятие имеет мощную систему защиты, поэтому предыдущие попытки Украины поразить его оказались безуспешными.

При этом даже частичное повреждение военных производств способно нарушать логистику и замедлять поступление вооружения в войска. Барри отмечает, что ракеты часто направляются непосредственно с производственных линий в боевые подразделения, поэтому любые перебои могут иметь последствия для интенсивности российских атак.

Дополнительной проблемой остается ограниченность запасов Storm Shadow и SCALP: производство этих ракет прекращено, а планы его возобновления пока не реализованы. Поставки немецких Taurus также остаются политически заблокированными.

В результате Украине приходится все активнее развивать собственные ракетные программы, хотя эффективность отдельных новых разработок еще требует проверки.

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