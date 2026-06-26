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Російська економіка тріщить по швах: у Зеленського назвали єдиний шлях до краху Кремля

Воєнні витрати поглинають бюджет РФ, дефіцит б'є рекорди, а нафтові доходи стрімко падають - санкційний уповноважений пояснив, чому фінансова система Росії наближається до критичної межі

26 червня 2026, 14:04
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Кравцев Сергей

Росія дедалі швидше виснажує власну економіку, намагаючись утримати фінансування війни проти України. Кремль уже фактично опинився у фінансовій пастці, а можливості підтримувати військові витрати звужуються. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Російська економіка тріщить по швах: у Зеленського назвали єдиний шлях до краху Кремля

Економіка Росії. Фото: з відкритих джерел

За його словами, одним із головних ударів по російській економіці стало скорочення нафтогазових доходів. Тимчасове зростання світових цін на нафту після загрози блокування Ормузької протоки лише ненадовго покращило ситуацію. Після відновлення судноплавства ринок швидко стабілізувався, а ціни на російську нафту Urals повернулися до рівня близько 58,8 долара за барель.

Попри те, що саме таку ціну Кремль заклав у бюджет, фінансова ситуація продовжує стрімко погіршуватися. За перше півріччя дефіцит федерального бюджету вже досяг 6 трильйонів рублів, що майже на 60% перевищує запланований річний показник.

Основною причиною такого дисбалансу залишаються рекордні військові витрати. Лише у першому кварталі вони сягнули майже половини всіх державних видатків, а за підсумками року можуть зрости до 18 трильйонів рублів. Близько трьох чвертей усіх податкових надходжень спрямовуються саме на фінансування армії.

Через нестачу коштів Москва дедалі активніше позичає гроші всередині країни. Внутрішній держборг уже перевищив 32 трильйони рублів, а дохідність державних облігацій зросла приблизно до 16%, що свідчить про гострий дефіцит ліквідності та недовіру навіть внутрішніх інвесторів. Водночас міжнародні санкції практично позбавили Росію доступу до зовнішніх кредитів.

Власюк наголосив, що вже 56 російських регіонів є дефіцитними, а фінансова стійкість держави швидко слабшає. На його переконання, найефективнішим способом прискорити економічні проблеми Кремля залишається подальше обмеження нафтових доходів. Він підкреслив, що єдиною реальною можливістю стабілізувати економіку Росії є припинення фінансування війни проти України.

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