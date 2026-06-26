Российская экономика трещит по швам: у Зеленского назвали единственный путь к краху Кремля

Россия все быстрее истощает свою экономику, пытаясь удержать финансирование войны против Украины. Кремль уже фактически оказался в финансовой ловушке, а возможности поддерживать военные расходы сужаются. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

Экономика России. Фото: из открытых источников

По его словам, одним из главных ударов по российской экономике стало сокращение нефтегазовых доходов. Временный рост мировых цен на нефть после угрозы блокирования Ормузского пролива лишь ненадолго улучшил ситуацию. После возобновления судоходства рынок быстро стабилизировался, а цены на российскую нефть Urals вернулись к уровню около 58,8 доллара за баррель.

Несмотря на то, что именно такую цену Кремль заложил в бюджет, финансовая ситуация продолжает стремительно ухудшаться. За первое полугодие дефицит федерального бюджета уже достиг 6 триллионов рублей, что почти на 60% превышает запланированный годовой показатель.

Основной причиной такого дисбаланса остаются рекордные военные расходы. Только в первом квартале они достигли почти половины всех государственных расходов, а по итогам года могут вырасти до 18 триллионов рублей. Около трех четвертей всех налоговых поступлений направляется именно на финансирование армии.

Из-за нехватки средств Москва все активнее ссужает деньги внутри страны. Внутренний госдолг уже превысил 32 триллиона рублей, а доходность государственных облигаций возросла примерно до 16%, что свидетельствует об остром дефиците ликвидности и недоверии даже внутренних инвесторов. В то же время международные санкции практически лишили Россию доступа к внешним кредитам.

Власюк подчеркнул, что уже 56 российских регионов дефицитны, а финансовая устойчивость государства быстро ослабевает. По его убеждению, эффективным способом ускорить экономические проблемы Кремля остается дальнейшее ограничение нефтяных доходов. Он подчеркнул, что единственной реальной возможностью стабилизировать экономику России является прекращение финансирования войны против Украины.

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