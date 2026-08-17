Російська балістика і далі руйнуватиме Україну: експерт приголомшив єдиним виходом із ситуації

Україна має обмежені можливості для ураження мобільних російських пускових установок балістичних ракет. Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан пояснив, що головною проблемою є надзвичайно короткий час між запуском ракети та переміщенням самої установки.

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За його словами, мобільна пускова машина після прибуття на позицію може швидко підготуватися до запуску, а потім залишити район. Саме тому для її гарантованого ураження потрібна зброя, яка здатна досягти цілі максимально швидко.

"Тут важливий час наближення засобу ураження. Мобільна пускова установка є мобільною саме тому, що вона може рухатися. Вона приїжджає, розгортається буквально за кілька хвилин, здійснює запуск, згортається і від'їжджає. Через кілька десятків хвилин її там уже немає", — зазначив Світан.

Експерт вважає, що одним із варіантів для ураження таких цілей у прикордонних районах Росії могли б бути американські ракети ATACMS. Проте їхніх запасів Україна наразі не має у необхідній кількості, а подальші поставки обмежені.

"Знищувати мобільні пускові установки РФ, які перебувають у Курській або Брянській областях, можна за допомогою ATACMS. Але ATACMS немає, тому що американці нам їх не передають. Значну частину таких ракет вони використали на Близькому Сході, а PrSM — новіші ракети для HIMARS — теж витрачалися. Тобто передавати нам зараз особливо нічого", — пояснив військовий експерт.

На думку Світана, ситуація зміниться після появи в України власних балістичних ракет. Тоді Київ отримає можливість швидко вражати мобільні пускові установки на значній відстані, не залежачи лише від запасів партнерів.

Ще одним потенційним рішенням експерт називає авіаційні ракети, якими можна керувати після запуску та коригувати їхній політ до цілі. Проте для реалізації такого сценарію потрібні відповідні винищувачі та боєприпаси.

"Є ще один варіант — авіаційні засоби ураження. Літак і пілот можуть керувати ракетою через телекомунікаційну систему та безпосередньо наводити її на ціль. Такі ракети існують, їх можна було б застосовувати, наприклад, із Gripen, але для цього потрібні самі Gripen і відповідні ракети", — додав Світан.

Портал "Коментарі" вже писав, що удень 17 серпня російські війська завдали удару по Одеській області, використавши баражуючі боєприпаси "Бандероль" та реактивні безпілотники. Внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок, де виникла пожежа. Про наслідки обстрілу повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.