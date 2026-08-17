Российская баллистика и дальше будет разрушать Украину: эксперт ошеломил единственным выходом из ситуации

У Украины есть ограниченные возможности для поражения мобильных российских пусковых установок баллистических ракет. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан пояснил, что главной проблемой является очень короткое время между запуском ракеты и перемещением самой установки.

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По его словам, мобильная пусковая машина по прибытии на позицию может быстро подготовиться к запуску, а затем покинуть район. Именно поэтому для ее гарантированного поражения нужно оружие, способное достичь цели максимально быстро.

"Здесь важное время приближения средства поражения. Мобильная пусковая установка мобильна именно потому, что она может двигаться. Она приезжает, разворачивается буквально через несколько минут, осуществляет запуск, сворачивается и уезжает. Через несколько десятков минут ее там уже нет", — отметил Свитан.

Эксперт считает, что одним из вариантов для поражения подобных целей в приграничных районах России могли бы быть американские ракеты ATACMS. Однако их запасов у Украины пока нет в необходимом количестве, а дальнейшие поставки ограничены.

"Уничтожать мобильные пусковые установки РФ, которые находятся в Курской или Брянской областях, можно с помощью ATACMS. Но ATACMS нет, потому что американцы нам их не передают. Значительную часть таких ракет они использовали на Ближнем Востоке, а PrSM — более новые ракеты для HIMARS — тоже тратились. То есть передавать нам сейчас особо нечего".

По мнению Свитана, ситуация изменится после появления у Украины собственных баллистических ракет. Тогда Киев получит возможность поражать мобильные пусковые установки на значительном расстоянии, не завися только от запасов партнеров.

Еще одним потенциальным решением эксперт называет авиационные ракеты, которыми можно управлять после запуска и корректировать их полет в цель. Однако для реализации такого сценария необходимы соответствующие истребители и боеприпасы.

"Есть еще один вариант — авиационные средства поражения. Самолет и пилот могут управлять ракетой через телекоммуникационную систему и напрямую наводить ее на цель. Такие ракеты существуют, их можно было бы применять, например, с Gripen, но для этого нужны сами Gripen и соответствующие ракеты", — добавил Свитан.

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