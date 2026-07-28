Російська армія вперше за часи великої війни відмовилася від лобових штурмів: про що це говорить

Російські війська помітно скоригували тактику ведення наступальних дій на фронті. Масові атаки з використанням бронетехніки поступово відходять у минуле, а замість них окупанти все частіше роблять ставку на невеликі штурмові групи. Про це повідомив речник Групування об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телеканалу "Суспильне".

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, практично на всіх ділянках фронту російські підрозділи діють за схожим сценарієм. Невеликі групи намагаються непомітно проникнути через так звані "зони поразки", сподіваючись уникнути виявлення українськими безпілотниками та закріпитися на нових позиціях.

Трегубов зазначив, що використання важкої бронетехніки наразі зведено до мінімуму. Замість танків та бойових машин російські військові частіше застосовують мотоцикли та легкові автомобілі, намагаючись підвищити мобільність та зменшити ймовірність поразки.

За оцінкою представника ЗСУ, причиною зміни тактики стала висока ефективність українських ударних дронів. Саме тому російське командування практично відмовилося від масштабних лобових атак, які призводили до значних втрат особового складу та техніки.

У той же час, незважаючи на зміни у наземних діях, російська авіація зберігає високу активність. За словами Трегубова, особливо інтенсивно керовані авіаційні бомби застосовуються на Куп'янському та Лиманському напрямках. Іноді російська авіація випускає десятки Кабів за короткий час.

Водночас українські Сили оборони вже використовують кошти, які дають змогу знижувати точність таких ударів. Це, за словами представника угруповання, допомагає зменшувати ефективність російських авіаційних атак та ускладнює виконання завдань противником.

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