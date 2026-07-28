Российская армия впервые за время большой войны отказалась от лобовых штурмов: о чем это говорит

Российские войска заметно скорректировали тактику ведения наступательных действий на фронте. Массовые атаки с использованием бронетехники постепенно уходят в прошлое, а вместо них оккупанты все чаще делают ставку на небольшие штурмовые группы. Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телеканала "Суспильне".

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, практически на всех участках фронта российские подразделения действуют по схожему сценарию. Небольшие группы пытаются незаметно проникнуть через так называемые "зоны поражения", рассчитывая избежать обнаружения украинскими беспилотниками и закрепиться на новых позициях.

Трегубов отметил, что использование тяжелой бронетехники сейчас сведено к минимуму. Вместо танков и боевых машин российские военные чаще применяют мотоциклы и легковые автомобили, пытаясь повысить мобильность и уменьшить вероятность поражения.

По оценке представителя ВСУ, причиной изменения тактики стала высокая эффективность украинских ударных дронов. Именно поэтому российское командование практически отказалось от масштабных лобовых атак, которые приводили к значительным потерям личного состава и техники.

В то же время, несмотря на изменения в наземных действиях, российская авиация сохраняет высокую активность. По словам Трегубова, особенно интенсивно управляемые авиационные бомбы применяются на Купянском и Лиманском направлениях. Иногда российская авиация выпускает десятки КАБов за короткое время.

Вместе с тем украинские Силы обороны уже используют средства, позволяющие снижать точность таких ударов. Это, по словам представителя группировки, помогает уменьшать эффективность российских авиационных атак и осложняет выполнение задач противником.

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