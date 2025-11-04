Російські військові прив’язують мишей до дронів. Такі відео поширюються у мережі вже неодноразово. Одне з таких опублікував військовий журналіст Юрій Бутусов.

Росіяни знущаються з тварин на фронті

"Як російські вилупки борються з гризунами на позиціях:

Поставити пастки, завести кота, прибрати свій гадюшник — ні.

Взяти одну мишу, причепити її до дрона і зняти живодерські кадри – так", – пише Бутусов, коментуючи відео.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти вбили двох мирних людей на Харківщині, які підняли білий прапор. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей ( ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію облпрокуратури.

За даними слідства, 3 листопада 2025 року неподалік с. Кругляківка Куп’янського району російські військові завдали удари FPV-дронами по двом беззбройним цивільним людям. Потерпілі йшли дорогою, тримаючи білий прапор, що свідчило про їхній небойовий статус.

Внаслідок цілеспрямованої атаки вони та їх собака загинули на місці. Поблизу місця влучання не було жодних військових об’єктів чи позицій.

"Цей цинічний злочин є черговим свідченням систематичного ігнорування російськими військовими норм міжнародного гуманітарного права та права на життя цивільного населення", – наголошують прокурори.