Российские военные привязывают мышей к дронам. Такие видео распространяются по сети уже неоднократно. Один из таких опубликовал военный журналист Юрий Бутусов.

Россияне издеваются над животными на фронте

"Как российские вылупки борются с грызунами на позициях:

Поставить ловушки, завести кота, убрать свой гадюшник – нет.

Взять одну мышь, прицепить ее к дрону и снять живодерские кадры – да", – пишет Бутусов, комментируя видео.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты убили двух мирных людей на Харьковщине, поднявших белый флаг. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию облпрокуратуры.

По данным следствия, 3 ноября 2025 года недалеко от с. Кругляковка Купянского района российские военные нанесли удары FPV-дронам по двум безоружным гражданским людям. Пострадавшие шли по дороге, держа белое знамя, что свидетельствовало об их небоевом статусе.

В результате целенаправленной атаки они и их собака погибли на месте. Вблизи места попадания не было никаких военных объектов или позиций.

"Это циничное преступление является очередным свидетельством систематического игнорирования российскими военными норм международного гуманитарного права и права на жизнь гражданского населения", – подчеркивают прокуроры.