Росіяни змінюють свої пріоритети: у США розповіли, чого тепер чекати у Покровську та Мирнограді

Російське військове командування концентрує всі зусилля на захопленні Покровська, а не спробах оточити ширший український плацдарм у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Як передає портал "Коментарі", такої думки дійшли американські аналітики Інституту вивчення війни.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

"Прогрес російських військ у Покровську та його околицях за останні кілька днів свідчить про те, що російські сили в Покровську приділяють пріоритетну увагу захопленню самого населеного пункту. Вони, очевидно, не зосереджені на підтримці зусиль 51-ї загальновійськової армії із закриття кишені з півночі та північного сходу з додатковою атакою з півдня", — зазначається у звіті ISW.

Аналітики вважають, що російські війська віддають пріоритет захопленню Покровська з низки причин.

Експерти припускають, що, можливо, РФ планує використати інформаційний ефект, який викликає захоплення міста, або сподівається, що захоплення Покровська полегшить подальші зусилля щодо закриття "кишені".

При цьому українські контратаки на північному фланзі "кишені" і присутність українських військ у Покровську, що продовжується, ускладнюють просування російських військ і їхню здатність закрити кишеню, хоча цього недостатньо, щоб відвернути російське командування від зусиль на півдні.

Крім того, 51-а армія РФ також зазнає труднощів з просуванням з північного сходу, і цей повільніший темп також може сприяти тому, що Росія явно і, можливо, тимчасово приділяє пріоритетну увагу захопленню Покровська.

Експерти наголошують, російське військове командування не вживає стандартних заходів, які можна було б очікувати в такій конфігурації поля бою, а саме зосередження сил і коштів на завершенні оточення, що зазвичай є найшвидшим і найменш витратним способом захоплення всієї території. Однак російське військове командування може змінити свою стратегію будь-якої миті.

