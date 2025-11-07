Росіяни зменшили активність у Покровську: всі сили хочуть кинути на захоплення іншого міста

Українські захисники у зоні відповідальності 7-го корпусу Швидкого реагування ДШВ проводять пошуково-ударні дії, стримують спроби противника налагодити логістику та зривають перекидання підкріплень. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні 7-го корпусу ДШВ.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Українські підрозділи БПС, штурмові та десантно-штурмові групи, а також бійці СЗГ, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інших структур ведуть роботу з виявлення та знищення російських сил у місті та на його околицях.

За інформацією військових, російські підрозділи значно зменшили свою активність та скоротили кількість переміщень, намагаючись мінімізувати втрати та виграти час для прибуття підкріплень.

У той же час, ворог намагається налагодити логістику через південні околиці Покровська. На цій ділянці росіяни кілька разів намагалися перекидати особовий склад авто- та мототехнікою, проте українські сили успішно заблокували ці спроби.

За перші дні листопада у Покровську ліквідовано 71 окупант, ще 36 отримали поранення.

Протягом останніх днів російські військові кілька разів намагалися проникнути до Гришина, маскуючись під цивільних, проте ці спроби були вчасно виявлені та зупинені.

У районі Мирнограда ситуація залишається напруженою. Після неуспішних спроб штурмувати місто зі сходу, російські війська, за оцінками української розвідки, можуть змінити напрям ударів, намагаючись знайти слабкі місця в обороні.

