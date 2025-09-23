Росіяни вже не приховують відчаю через атаки України: на Заході вразили деталями

У Росії на низці автозаправних станцій почав відчуватися дефіцит бензину, особливо на приватних АЗС. Як повідомляє Reuters, проблеми посилилися через удари українських безпілотників по нафтопереробній інфраструктурі, що зменшило обсяги переробки нафти та експорту пального.

Приватні АЗС постраждали найбільше, оскільки через високі кредитні ставки (17%) їм складно формувати запаси. Тим часом великі мережі, пов’язані з нафтовими корпораціями, поки що працюють у звичному режимі.

"Заправка була зачинена через відсутність бензину. Така ж ситуація — у сусідньому селі", — розповів працівник АЗС у Бєлгородській області.

За даними джерел серед трейдерів, удари по НПЗ знизили обсяги переробки майже на 20% в окремі дні, а експорт через ключові порти також скоротився. Попри надлишок дизеля, виробництво бензину майже повністю йде на покриття внутрішнього попиту, тому навіть невелике зменшення обсягів може призвести до дефіциту Ai-92 та Ai-95 — найпопулярніших марок пального.

Проблеми з пальним уперше помітили ще в серпні — на Далекому Сході та в Криму. Згодом до них приєдналися Волго-Вятський регіон, південь і центр РФ. Губернатор Нижегородщини Гліб Нікітін визнав тимчасові збої, пояснивши їх "труднощами з логістикою", які обіцяють виправити найближчим часом.

Як наголошує Reuters, Україна посилила удари по енергетичних об’єктах РФ, щоб зменшити експортні доходи Москви, викликати внутрішнє невдоволення та змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Незалежні АЗС забезпечують близько 40% обсягу роздрібного продажу пального в Росії. Збій у їхній роботі посилює тиск на економіку, яка вже потерпає від санкцій. На додачу до зниження експорту, спостерігається зростання банкрутств і масові закриття підприємств, зокрема у вугільній промисловості.

