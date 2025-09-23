Россияне уже не скрывают отчаяния из-за атак Украины: на Западе поразили деталями

В России на ряде автозаправочных станций стал ощущаться дефицит бензина, особенно на частных АЗС. Как сообщает Reuters, проблемы усугубились из-за ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, что уменьшило объемы переработки нефти и экспорта горючего.

Фото: из открытых источников

Частные АЗС пострадали больше всего, поскольку из-за высоких кредитных ставок (17%) им сложно формировать запасы. Между тем, крупные сети, связанные с нефтяными корпорациями, пока работают в привычном режиме.

"Заправка была закрыта из-за отсутствия бензина. Такая же ситуация — в соседнем селе", — рассказал работник АЗС в Белгородской области.

По данным источников среди трейдеров, удары по НПЗ снизили объемы переработки почти на 20% в отдельные дни, а экспорт из-за ключевых портов также сократился. Несмотря на избыток дизеля, производство бензина почти полностью идет на покрытие внутреннего спроса, поэтому даже небольшое уменьшение объемов может привести к дефициту Ai-92 и Ai-95 — самых популярных топливных марок.

Проблемы с горючим впервые заметили еще в августе – на Дальнем Востоке и в Крыму. Впоследствии к ним присоединились Волго-Вятский регион, юг и центр РФ. Губернатор Нижегородщины Глеб Никитин признал временные сбои, объяснив их "трудностями с логистикой", которые обещают исправить в ближайшее время.

Как отмечает Reuters, Украина усилила удары по энергетическим объектам РФ, чтобы снизить экспортные доходы Москвы, вызвать внутреннее недовольство и заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Независимые АЗС обеспечивают около 40% объема розничной продажи горючего в России. Сбой в их работе усиливает давление на экономику, которая уже подвергается санкциям. В дополнение к понижению экспорта, наблюдается рост банкротств и массовые закрытия компаний, в том числе в угольной индустрии.

