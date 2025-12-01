logo_ukra

BTC/USD

84608

ETH/USD

2745.01

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіяни вперше з «шахеду» пустили ракету
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни вперше з «шахеду» пустили ракету

Вперше на "Шахеді" виявили ракету

1 грудня 2025, 16:26
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сьогодні вперше на "Шахеді" була виявлена ракета класу повітря-повітря Р-60. Про це повідомив Український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Росіяни вперше з «шахеду» пустили ракету

Росіяни вперше з «шахеду» пустили ракету

"Дана комбінація призначена для знищення вертольотів і літаків тактичної авіації, які полюють за Шахедами", – пояснив фахівець та додав фото цього нового "шахеду".

                                                                                                                           

Росіяни вперше з «шахеду» пустили ракету - фото 2
Росіяни вперше з «шахеду» пустили ракету - фото 2
                                                                                                            

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що донька епатажного українського шоумена, блогера та бізнесмена Гаріка Корогодського приєдналася до Сил територіальної оборони.

На своїй сторінці у Facebook підприємець повідомив, що вона підписала контракт попри те, що має трьох дітей. 

"Три місяці тому Ліза сказала, хоче в ТРО, на службу. Думала, хитроморда, що ми з її мамою будемо відмовляти. Коротше, пройшла нелегкий вишкіл і чергує за графіком у складі вогневої групи, яка збиває "шахеди". Контракт підписала. На що тільки не йдуть в нашій родині чайлдфрішників, щоб не сідити з дітьми", — зазначив Корогодський. 

Ще на початку місяця сама Єлизавета Корогодська ділилася в Instagram своїми враженнями від військової служби після того, як пройшла підготовку. Вона писала про перші чергування у складі вогневої групи, яка з кулемета знищує ворожі дрони. 

"Не знаю, куди мене приведе цей шлях, не даю ніяких обіцянок, бо я мама і подивлюся, як все поєднається в житті. Поки що вдається поєднувати", — написала Єлизавета. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини