Сьогодні вперше на "Шахеді" була виявлена ракета класу повітря-повітря Р-60. Про це повідомив Український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Росіяни вперше з «шахеду» пустили ракету

"Дана комбінація призначена для знищення вертольотів і літаків тактичної авіації, які полюють за Шахедами", – пояснив фахівець та додав фото цього нового "шахеду".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що донька епатажного українського шоумена, блогера та бізнесмена Гаріка Корогодського приєдналася до Сил територіальної оборони.

На своїй сторінці у Facebook підприємець повідомив, що вона підписала контракт попри те, що має трьох дітей.

"Три місяці тому Ліза сказала, хоче в ТРО, на службу. Думала, хитроморда, що ми з її мамою будемо відмовляти. Коротше, пройшла нелегкий вишкіл і чергує за графіком у складі вогневої групи, яка збиває "шахеди". Контракт підписала. На що тільки не йдуть в нашій родині чайлдфрішників, щоб не сідити з дітьми", — зазначив Корогодський.

Ще на початку місяця сама Єлизавета Корогодська ділилася в Instagram своїми враженнями від військової служби після того, як пройшла підготовку. Вона писала про перші чергування у складі вогневої групи, яка з кулемета знищує ворожі дрони.

"Не знаю, куди мене приведе цей шлях, не даю ніяких обіцянок, бо я мама і подивлюся, як все поєднається в житті. Поки що вдається поєднувати", — написала Єлизавета.