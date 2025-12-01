Сегодня впервые на "Шахеде" была обнаружена ракета класса воздух-воздух Р-60. Об этом сообщил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Россияне впервые с «шахеда» пустили ракету

"Данная комбинация предназначена для уничтожения вертолетов и самолетов тактической авиации, которые охотятся за Шахедами", — пояснил специалист и добавил фото этого нового "шахеда".





Напомним, портал "Комментарии" писал, что дочь эпатажного украинского шоумена, блогера и бизнесмена Гарика Корогодского присоединилась к Силам территориальной обороны.

На своей странице в Facebook предприниматель сообщил, что она подписала контракт, несмотря на то, что у него трое детей.

"Три месяца назад Лиза сказала, хочет в ТРО, на службу. Думала, хитромордая, что мы с ее мамой будем отговаривать. Короче, прошла нелегкую военную подготовку и дежурит по графику в составе огневой группы, которая сбивает "шахеды". Контракт подписала". – отметил Корогодский.

Еще в начале месяца сама Елизавета Корогодская делилась в Instagram своими впечатлениями от военной службы после того, как прошла подготовку. Она писала о первых дежурствах в составе огневой группы, которая из пулемета уничтожает вражеские дроны.

"Не знаю, куда меня приведет этот путь, не даю никаких обещаний, потому что я мама и посмотрю, как все соединится в жизни. Пока удается совмещать", — написала Елизавета.