Ворог прицільно вдарив безпілотником по будівлі медзакладу у Ковпаківському районі Сум. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Росіяни вдарили по пологовому у Сумах: що відомо

За його словами, на момент атаки в закладі перебували 166 людей, серед них – 11 дітей.

"Усі люди на момент атаки були в укритті. Попередньо, постраждалих немає. Загроза повторних атак зберігається. Залишайтеся в укриттях і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – наголошує начальник ОВА.

Т.в.о. міського голови Сум Артем Кобзар теж підтвердив приліт по медзакладу

"Вибух, який чули мешканці міста, стався внаслідок удару по одному із закладів охорони здоров’я, попередньо — “Італмас”. На щастя, усі перебували в укритті, тому постраждалих немає.

На місці працюють екстрені служби", – зазначив він.

Загроза повторного удару зберігається — мешканців просять триматися подалі від вікон та, за можливості, залишатися в безпечних місцях.

За словами голови Офісу Президента України Андрія Єрмака, який також написав про інцидент, загорівся дах Перинатального центру.

На момент атаки всередині перебували: 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників. Усім вдалося спуститися в укриття.

Інформація оновлюється.