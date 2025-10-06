Враг прицельно ударил беспилотником по зданию медучреждения в Ковпаковском районе Сум. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Россияне ударили по роддому в Сумах: что известно

По его словам, на момент атаки в заведении находились 166 человек, в том числе 11 детей.

"Все люди на момент атаки были в укрытии. Предварительно пострадавших нет. Угроза повторных атак сохраняется. Оставайтесь в укрытиях и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – отмечает начальник ОВА.

И.о. городского головы Сум Артем Кобзарь тоже подтвердил прилет по медучреждению

"Взрыв, который слышали жители города, произошел в результате удара по одному из учреждений здравоохранения, предварительно – Италмас. К счастью все находились в укрытии, поэтому пострадавших нет.

На месте работают экстренные службы", – отметил он.

Угроза повторного удара сохраняется – жителей просят держаться подальше от окон и, по возможности, оставаться в безопасных местах.

По словам главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, который также написал об инциденте, загорелась крыша Перинатального центра.

К моменту атаки внутри находились: 11 детей, 35 пациенток, 120 работников. Всем удалось спуститься в укрытие.

Информация обновляется.