logo

BTC/USD

123865

ETH/USD

4562.66

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне ударили по роддому в Сумах: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне ударили по роддому в Сумах: что известно

Российские оккупанты сбросили БПЛА на роддом в Сумах

6 октября 2025, 12:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Враг прицельно ударил беспилотником по зданию медучреждения в Ковпаковском районе Сум. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Россияне ударили по роддому в Сумах: что известно

Россияне ударили по роддому в Сумах: что известно

По его словам, на момент атаки в заведении находились 166 человек, в том числе 11 детей.

"Все люди на момент атаки были в укрытии. Предварительно пострадавших нет. Угроза повторных атак сохраняется. Оставайтесь в укрытиях и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – отмечает начальник ОВА.

И.о. городского головы Сум Артем Кобзарь тоже подтвердил прилет по медучреждению

"Взрыв, который слышали жители города, произошел в результате удара по одному из учреждений здравоохранения, предварительно – Италмас. К счастью все находились в укрытии, поэтому пострадавших нет.

На месте работают экстренные службы", – отметил он.

Угроза повторного удара сохраняется – жителей просят держаться подальше от окон и, по возможности, оставаться в безопасных местах.

По словам главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака, который также написал об инциденте, загорелась крыша Перинатального центра.

К моменту атаки внутри находились: 11 детей, 35 пациенток, 120 работников. Всем удалось спуститься в укрытие.

Информация обновляется.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости