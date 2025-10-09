logo_ukra

BTC/USD

121847

ETH/USD

4338.91

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіяни вдарили по поїзду з людьми – мер Конотопа (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни вдарили по поїзду з людьми – мер Конотопа (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Окупаційна армія, ймовірно, завдала удару по залізниці на Чернігівщині

9 жовтня 2025, 13:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російські окупаційні війська, ймовірно, завдали ударів по поїзду, в якому перебували люди на Чернігівщині. Таке повідомлення у соцмережех опублікував міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Росіяни вдарили по поїзду з людьми – мер Конотопа (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Росіяни вдарили по поїзду з людьми – мер Конотопа (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

"Халімоново… Потяг… Люди…

Кац*пи — тварі!!!" – написав мер Конотопа о 13:20.

Росіяни вдарили по поїзду з людьми – мер Конотопа (ОНОВЛЮЄТЬСЯ) - фото 2

Відомо, що Халімонове – це село у Бахмацькому районі Чернігівської області, яке знаходиться неподалік від самого Конотопа.

Офіційної інформації з цього приводу поки що не було.

Додано:

Укрзалізниця о 13:53 повідомила: "Увага!

Поширена інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності.

Просимо стежити за новинами лише на офіційних ресурсах Укрзалізниці".

Інформація оновлюється.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини