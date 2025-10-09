Російські окупаційні війська, ймовірно, завдали ударів по поїзду, в якому перебували люди на Чернігівщині. Таке повідомлення у соцмережех опублікував міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Росіяни вдарили по поїзду з людьми – мер Конотопа (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

"Халімоново… Потяг… Люди…

Кац*пи — тварі!!!" – написав мер Конотопа о 13:20.

Відомо, що Халімонове – це село у Бахмацькому районі Чернігівської області, яке знаходиться неподалік від самого Конотопа.

Офіційної інформації з цього приводу поки що не було.

Додано:

Укрзалізниця о 13:53 повідомила: "Увага!

Поширена інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності.

Просимо стежити за новинами лише на офіційних ресурсах Укрзалізниці".

Інформація оновлюється.