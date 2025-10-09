Рубрики
Російські окупаційні війська, ймовірно, завдали ударів по поїзду, в якому перебували люди на Чернігівщині. Таке повідомлення у соцмережех опублікував міський голова Конотопа Артем Семеніхін.
Росіяни вдарили по поїзду з людьми – мер Конотопа (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
"Халімоново… Потяг… Люди…
Кац*пи — тварі!!!" – написав мер Конотопа о 13:20.
Відомо, що Халімонове – це село у Бахмацькому районі Чернігівської області, яке знаходиться неподалік від самого Конотопа.
Офіційної інформації з цього приводу поки що не було.
Додано:
Укрзалізниця о 13:53 повідомила: "Увага!
Поширена інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності.
Просимо стежити за новинами лише на офіційних ресурсах Укрзалізниці".
Інформація оновлюється.