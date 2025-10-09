Российские оккупационные войска, вероятно, нанесли удары по поезду, в котором находились люди на Черниговщине. Такое сообщение в соцсетях опубликовал Конотопский городской голова Артем Семенихин.

Россияне ударили по поезду с людьми – мэр Конотопа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

"Халимоново… Поезд… Люди…

Кац*пы — твари!!!" – написал мэр Конотопа в 13:20.

Известно, что Халимоново – это село в Бахмачском районе Черниговской области, которое находится недалеко от самого Конотопа.

Официальной информации на этот счет пока не было.

Добавлено:

Укрзализныця в 13:53 сообщила: "Внимание!

Распространенная информация о попадании в пассажирский поезд в Черниговской области не соответствует действительности.

Просим следить за новостями только на официальных ресурсах "Укрзализныци".

Информация обновляется.