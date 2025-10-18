Росіяни тріумфують: який сигнал на зустрічі Трампа та Зеленського сприйняли на користь РФ (ФОТО)

У п'ятницю, 17 жовтня, у Білому Домі відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Перед закритою частиною переговорів лідери з делегаціями провели пресконференції.

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

Під час спілкування з журналістами увагу привернула краватка міністра оборони США. У Росії почали поширювати інформацію, що міністр оборони США Піт Геґсет навмисно одягнув краватку у кольорах прапора Росії. У цьому російська пропаганда вбачає це сигнал команди Трампа, на чиєму вона боці.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростували фейк, зазначивши, що насправді російська пропаганда просто розкручує нісенітницю, граючи на необізнаності щодо американських символів.

“Краватка з діагональними смугами червоного, синього й білого кольорів — типовий елемент ділового гардероба у США. Такі кольори символізують патріотизм і посилаються на прапор Сполучених Штатів. Їх часто носять політики, військові та телеведучі, демонструючи повагу до власної держави, а не підтримку будь-якої іншої країни”, — пояснили в Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що під час пресконференції журналісти запитали про надання Україні Tomahawk — питання, яке планувала обговорити на зустрічі українська сторона. Трамп зазначив, що “спробуємо завершити війну без Tomahawk". В ході розмови про зброю Трамп зазначив, що Сполучені Штати зацікавлені в українських дронах:

“Ми були б зацікавлені в українських дронах. Ми створюємо власні дрони, але також купуємо їх в інших. І вони виготовляють дуже хороші дрони”, — пояснив лідер США.

Зеленський запропонував Трампу угоду — за якою Україна дає США дрони, а США Україні Tomahawk та інше озброєння.



