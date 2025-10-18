Россияне ликуют: какой сигнал на встрече Трампа и Зеленского восприняли в пользу РФ (ФОТО)

В пятницу, 17 октября, в Белом Доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Перед закрытой частью переговоров лидеры с делегациями провели пресс-конференции.

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Во время общения с журналистами внимание привлек галстук министра обороны США. В России начали распространять информацию, что министр обороны США Пит Хэгсет намеренно надел галстук в цветах флага России. При этом русская пропаганда видит это сигнал команды Трампа, на чьей стороне.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли фейк, отметив, что на самом деле российская пропаганда просто раскручивает чушь, играя на неосведомленности о американских символах.

"Галстук с диагональными полосами красного, синего и белого цветов — типичный элемент делового гардероба в США. Такие цвета символизируют патриотизм и ссылаются на флаг Соединенных Штатов. Их часто носят политики, военные и телеведущие, демонстрируя уважение собственному государству, а не поддержку любой другой страны", — пояснили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что во время пресс-конференции журналисты спросили о предоставлении Украине Tomahawk — вопроса, который планировала обсудить на встрече украинская сторона. Трамп отметил, что "попробуем завершить войну без Tomahawk". В ходе разговора об оружии Трамп отметил, что Соединенные Штаты заинтересованы в украинских дронах:

"Мы были бы заинтересованы в украинских дронах. Мы создаем собственные дроны, но также покупаем их у других. И они производят очень хорошие дроны", — пояснил лидер США.

Зеленский предложил Трампу соглашение – по которому Украина дает США дроны, а США Украине Tomahawk и другое вооружение.



