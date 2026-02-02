Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало чергове перехоплення розмови, яке демонструє дезорієнтацію та розчарування серед цивільного населення Росії ходом бойових дій.

Росіяни скаржаться на обстріли та невдоволені успіхами окупантів на фронті в Україні

Страх перед обстрілами та "існування"

Цивільні росіяни дедалі частіше скаржаться на постійну небезпеку. Одна з мешканок емоційно описує свій стан після чергового вибуху: "Ой, бл..дь, сегодня такая ночь была страшная, пол второго как у..бало. Я, лишь на диване подпрыгнула в лежачем положении. Не живем, а существуем. Просто существуем".

Вплив пропаганди та міфи про найманців

Згідно з даними ГУР, населення РФ активно поглинає пропагандистські міфи. Зокрема, поширюються чутки про багатотисячні угруповання під Вовчанськом, які нібито планують наступ на територію Росії. "Вы знаете, что они там собираются. Что там 10 тысяч наемников, чи украинцев. Вы ж знаете, что они собираются, что ж не раз..бете их", — висловлює невдоволення співрозмовниця.

Критика військових невдач

Окрему увагу в розмові приділено безрезультатності російських окупаційних військ на Харківщині. Жінка висловлює відверте здивування тим, що армія РФ, попри гучні заяви, тривалий час не може захопити одне місто: "Я вчера читала, что Волчанск с мая 24 года берут. Полтора года, полтора года они топчутся на Волчанске, с нашими „нано технологиями“ да, со всем на свете".

У воєнній розвідці зазначають, що подібні настрої свідчать про зростаюче невдоволення ходом так званої "сво" навіть серед тих, хто підтримує агресію.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко відреагував на заяву глави російського генштабу Валерія Герасимова про нібито захоплення міста Куп’янськ-Вузловий на Харківщині. Посадовець зазначив, що "Гєрасімов посилює паралельну реальність Путіна", а сама заява є недостовірною.