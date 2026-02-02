Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало очередной перехват разговора, демонстрирующий дезориентацию и разочарование среди гражданского населения России ходом боевых действий.

Россияне жалуются на обстрелы и недовольны успехами окупантов на фронте в Украине

Страх перед обстрелами и "существование"

Гражданские россияне все чаще жалуются на постоянную опасность. Одна из жительниц эмоционально описывает свое состояние после очередного взрыва: "Ой, бл..дь, сегодня такая ночь была страшная, пол второго как у..бало. Я, только на диване подскочила в лежачем положении. Не живем, а существуем. Просто существуем".

Влияние пропаганды и мифы о наемниках

Согласно данным ГУР, население РФ активно поглощает пропагандистские мифы. В частности, распространяются слухи о многотысячных группировках под Волчанском, которые якобы планируют наступление на территорию России. "Вы знаете, что они там собираются. Что там 10 тысяч наемников, чи украинцев. Вы ж знаете, что они собираются, что ж не раз..бете их", — выражает недовольство собеседница.

Критика военных неудач

Отдельное внимание в разговоре уделено безрезультатности российских оккупационных войск в Харьковской области. Женщина выражает откровенное удивление тем, что армия РФ, несмотря на громкие заявления, долго не может захватить один город: "Я вчера читала, что Волчанск с мая 24 года берут. Полтора года, полтора года они топчутся на Волчанске, с нашими „нано технологиями“ да, со всем на свете".

В военной разведке отмечают, что подобные настроения свидетельствуют о растущем недовольстве ходом так называемой "сво" даже среди поддерживающих агрессию.

