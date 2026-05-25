Росіяни розуміють, що програють: озвучено несподівану заяву про радикальні змін у війні в Україні

Україна має реальні шанси здобути перемогу у війні на виснаження проти Росії, і, як зазначає частина західних партнерів, цей факт поступово стає очевидним і для міжнародної спільноти. Таку оцінку озвучив Євген Дикий — ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар", а нині директор Національного антарктичного наукового центру в ефірі Radio NV.

За його словами, Україна здатна не лише втриматися, а й "перемогти, не просто вижити, не дотягнути до закінчення війни, а саме перемогти". Він підкреслив, що, за оцінками союзників, Україна нині перебуває у найсильнішій позиції з 2023 року. Також, як зазначає експерт, російська сторона вже усвідомлює зміну балансу сил.

"Росіяни розуміють, що перелом на фронті відбувся... Зараз час вже працює на нас. І головне – вони не знають, що з цим робити", — зазначив експерт.

Окремо Дикий прокоментував масовану комбіновану атаку в ніч на 24 травня, пов’язавши її з внутрішніми труднощами в Росії. На його думку, подібні удари є радше емоційною реакцією: "демонстрацією безсилої люті РФ"

Він також звернув увагу на дискусії навіть серед російських воєнкорів, які критикують неефективність дорогих ракетних систем, зокрема "Орєшніка". За його словами, витрачати ресурси на удари по другорядних цілях виглядає як стратегічна помилка, адже ефект від таких дій мінімальний.

Дикий наголосив, що результат атаки по Києву не має суттєвого військового значення і "абсолютно не впливає на перебіг війни". Він також зазначив, що відносна тиша в наступну ніч після обстрілу може свідчити про накопичення Росією ракет для попереднього масованого удару, що демонструє обмеженість її можливостей у тривалих інтенсивних атаках.

