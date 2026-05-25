Россияне понимают, что проиграют: озвучено неожиданное заявление о радикальных переменах в войне в Украине

У Украины есть реальные шансы одержать победу в войне на истощение против России, и, как отмечает часть западных партнеров, этот факт постепенно становится очевидным и для международного сообщества. Такую оценку озвучил Евгений Дикий – ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар", а ныне директор Национального антарктического научного центра в эфире Radio NV.

Фото: из открытых источников

По его словам, Украина способна не только удержаться, но и "победить, не просто выжить, не дотянуть до окончания войны, а именно победить". Он подчеркнул, что, по оценкам союзников, Украина находится в сильнейшей позиции с 2023 года. Также, как отмечает эксперт, российская сторона уже понимает изменение баланса сил.

"Россияне понимают, что перелом на фронте произошел... Сейчас время уже работает на нас. И главное – они не знают, что с этим делать", – отметил эксперт.

Отдельно Дикий прокомментировал массированную комбинированную атаку в ночь на 24 мая, увязав ее с внутренними трудностями в России. По его мнению, подобные удары являются скорее эмоциональной реакцией: "демонстрацией бессильной ярости РФ"

Он также обратил внимание на дискуссии даже среди российских военкоров, критикующих неэффективность дорогостоящих ракетных систем, в частности "Орешника". По его словам, тратить ресурсы на удары по второстепенным целям выглядит как стратегическая ошибка, ведь эффект от таких действий минимален.

Дикий отметил, что результат атаки по Киеву не имеет существенного военного значения и "совершенно не влияет на ход войны". Он также отметил, что относительная тишина в следующую ночь после обстрела может свидетельствовать о накоплении Россией ракет для предварительного массированного удара, что демонстрирует ограниченность ее возможностей в длительных интенсивных атаках.

"Комментарии" уже писали , что граница с Беларусью в пределах Волынской области находится под усиленным контролем и уже имеет укрепленные позиции. Работы по усилению обороны и защиты государственного рубежа продолжаются и дальше. Об этом в эфире "Общественного" сообщила глава районной военной администрации Ковеля Ольга Черен.