Росіяни програли: військові про очікування від зустрічі Зеленського та Трампа

У п'ятницю, 17 жовтня, має відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Військові розповіли про свої очікування від зустрічі.

Зеленський та Трамп. Фото портал "Коментарі"

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що це, мабуть, перша їх зустріч, яку ми чекаємо не “на нервах”.

“Чекаємо з оптимізмом, бо всі ознаки того, що є розуміння та нарешті бачення спільного шляху. Ніхто нікого вже не має переконувати. Який шлях пройдено до цього – всі бачили. Зараз триває підготовка розмови та, як оптиміст сподіваюся, підготовка документів, які підпишуть Трамп та Зеленський”, — зауважив військовий.

За його словами, Київ і Вашингтон синхронізують план тиску на Кремль — від санкцій до точкових ударів. Сазонов зауважив, що Дональд Трамп посилив риторику щодо Путіна.

“Його заява про те, що “Путін повинен зрозуміти межу сили США”, припинити вбивати людей, стала сигналом жорсткішої лінії. Примус Росії до миру з позиції сили — зараз єдиний шлях”, — наголосив воїн ЗСУ.

Щодо передачі “Томагавків”, то, за словами Сазонова, цю тему обговорять президенти, але цифру можуть не назвати відразу. Військовий зауважив, що делегація у складі Юлії Свириденко, Рустема Умєрова, Андрія Єрмака, Сергія Кислиці, Ольги Стефанішиної, Владислава Власюка вже провела велику роботу не тільки у питанні підготовки зустрічі президентів, а й у питанні формування довгострокової архітектури безпеки для України і Європи.

“Резюмую. Те, що ми всі бачимо і що вже не викликає сумнівів та питань: Риторика Трампа змінилась. Зараз він говорить із Путіним не як партнер, а як опонент, він фактично погрожує йому силою. Це успіх нашої дипломатії та інформаційної політики. Росіяни програли і в дипломатії, і в пропаганді... Чекаємо перемовин завтра та рішень на нашу користь. Чекаємо нових санкцій, нової зброї, нове бачення архітектури безпеки Європи, основу якої закладають саме Україна та США”, — резюмував Сазонов.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про очікування нардепів від зустрічі Зеленського та Трампа.



