Россияне проиграли: военные об ожиданиях от встречи Зеленского и Трампа

В пятницу, 17 октября, состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Военные рассказали о своих ожиданиях от встречи.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что это, пожалуй, первая их встреча, которую мы ждем не на нервах.

"Ожидаем оптимизма, потому что все признаки того, что есть понимание и наконец видение общего пути. Никто никого уже не должен убеждать. Какой путь пройден до этого — все видели. Сейчас продолжается подготовка разговора и, как оптимист надеюсь, подготовка документов, которые подпишут Трамп и Зеленский", — отметил военный.

По его словам, Киев и Вашингтон синхронизируют план давления на Кремль – от санкций до точечных ударов. Сазонов отметил, что Дональд Трамп усилил риторику по отношению к Путину.

"Его заявление о том, что "Путин должен понять грань силы США", прекратить убивать людей, стало сигналом более жесткой линии. Принуждение России к миру с позиции силы — сейчас единственный путь", — подчеркнул воин ВСУ.

Что касается передачи "Томагавков", то, по словам Сазонова, эту тему обсудят президенты, но цифру могут не назвать сразу. Военный отметил, что делегация в составе Юлии Свириденко, Рустема Умерова, Андрея Ермака, Сергея Кислицы, Ольги Стефанишиной, Владислава Власюка уже проделала большую работу не только по вопросу подготовки встречи президентов, но и по вопросу формирования долгосрочной архитектуры безопасности для Украины и Европы.

"Резюмирую. То, что мы все видим и что уже не вызывает сомнений и вопросов: Риторика Трампа изменилась. Сейчас он говорит с Путиным не как партнер, а как оппонент, он фактически угрожает ему силой. Это успех нашей дипломатии и информационной политики. Россияне проиграли и в дипломатии, и в пропаганде... Ждем переговоров завтра и решений в нашу пользу. Ждем новых санкций, нового оружия, новое видение архитектуры безопасности Европы, основу которой закладывают именно Украина и США”, – резюмировал Сазонов.

