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Росіяни пішли у масований штурм одразу на кількох напрямках: чим усе закінчилося

Окупанти намагалися прорватися на Харківщині та Донбасі, але підтвердженого просування не досягли

25 серпня 2026, 09:13
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Кравцев Сергей

Протягом 23 та 24 серпня російські війська робили атаки одразу на кількох ділянках фронту, проте Силам оборони України вдалося зупинити просування противника. Про це йдеться у черговому звіті Інституту вивчення війни.

Росіяни пішли у масований штурм одразу на кількох напрямках: чим усе закінчилося

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

На півночі Харківської області російські підрозділи продовжували наступальні дії, проте не змогли досягти підтверджених територіальних успіхів. Зокрема, російські джерела повідомляли про контратаки українських військових у районі Вовчанська.

Спроби російських військ просунутися також фіксувалися на напрямі Великого Бурлука та Куп'янська. Однак на жодній із цих ділянок аналітики не виявили підтвердженого просування окупантів.

Безрезультатними виявились і атаки росіян у районі Борової. Геолокаційні матеріали підтверджують, що українські сили зберігають позиції біля Новоплатонівки, незважаючи на заяви російських військових блогерів про нібито успішне просування.

На деяких ділянках ситуація складалася для ЗСУ ще сприятливіше. На Слов'янському напрямі українські підрозділи нещодавно просунулися на схід від Діброви, на південний захід від Лимана.

Росіяни також намагалися атакувати в районі Костянтинівки та Дружківки, Добропілля, Покровська, Новопавлівки та Олександрівського спрямування. Однак і тут підтверджених територіальних досягнень російської армії за цей період не зафіксовано.

Паралельно українські сили продовжують завдавати ударів по російській військовій та логістичній інфраструктурі. На окупованій Луганщині були вражені матеріально-технічні склади у Степовому та Кришталевому.

Крім того, ЗСУ завдавали ударів по російським військовим об'єктам середньої дальності на окупованій території Донецької області.

Таким чином, останні дві доби не принесли Росії очікуваного прориву. Російські війська продовжують тиснути за декількома напрямками, але українська оборона утримує позиції, а на окремих ділянках сама переходить до контратак.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-august-24-2026/
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