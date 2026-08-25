Россияне пошли в массированный штурм сразу на нескольких направлениях: чем все закончилось

В течение 23 и 24 августа российские войска предпринимали атаки сразу на нескольких участках фронта, однако Силам обороны Украины удалось остановить продвижение противника. Об этом говорится в очередном отчете Института изучения войны.

Российские войска. Фото: из открытых источников

На севере Харьковской области российские подразделения продолжали наступательные действия, однако не смогли добиться подтвержденных территориальных успехов. В частности, российские источники сообщали о контратаках украинских военных в районе Волчанска.

Попытки российских войск продвинуться также фиксировались на направлении Большого Бурлука и Купянска. Однако ни на одном из этих участков аналитики не обнаружили подтвержденного продвижения оккупантов.

Безрезультатными оказались и атаки россиян в районе Боровой. Геолокационные материалы подтверждают, что украинские силы сохраняют позиции возле Новоплатоновки, несмотря на заявления российских военных блогеров о якобы успешном продвижении.

На некоторых участках ситуация складывалась для ВСУ еще более благоприятно. На Славянском направлении украинские подразделения недавно продвинулись восточнее Дибровы, юго-западнее Лимана.

Россияне также пытались атаковать в районе Константиновки и Дружковки, Доброполья, Покровска, Новопавловки и Александровского направления. Однако и здесь подтвержденных территориальных достижений российской армии за указанный период не зафиксировано.

Параллельно украинские силы продолжают наносить удары по российской военной и логистической инфраструктуре. На оккупированной Луганщине были поражены материально-технические склады в Степном и Хрустальном.

Кроме того, ВСУ наносили удары по российским военным объектам средней дальности на оккупированной территории Донецкой области.

Таким образом, последние двое суток не принесли России ожидаемого прорыва. Российские войска продолжают давить по нескольким направлениям, но украинская оборона удерживает позиции, а на отдельных участках сама переходит к контратакам.

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