Росіяни пишаються, що розбили молокозавод на Київщині та вбили людей

Російські окупаційні війська здійснили черговий кривавий напад на цивільну інфраструктуру України, внаслідок якого загинули мирні мешканці. Під удар ворога потрапив промисловий об'єкт у Броварському районі Київської області, що призвело до людських жертв та значних руйнувань.

Наслідки обстрілу Київської області. Фото: ДСНС

Ціллю загарбників знову стали не військові позиції, а підприємство харчової промисловості.

"Російська Федерація вкотре наочно демонструє всьому світові, що її справжньою метою є зовсім не армійські об'єкти, — наголосив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, — вони цілеспрямовано нищать звичайних громадян, які просто живуть та працюють на рідній землі".

Місцеві інформаційні ресурси уточнили, що під ворожий обстріл потрапили потужності відомого заводу торговельної марки "Яготинське".

Військові фахівці та громадські діячі висловили обурення безглуздою жорстокістю окупантів, які цинічно вихваляються цим нальотом у своїх медіа.





"Поясніть мені, чим саме ви тут так сильно пишаєтеся, поширюючи у своїх пабліках звіти про цей удар? — звернувся до росіян експерт у сфері військових технологій Сергій Бескрестнов, — яке взагалі воєнне, політичне чи стратегічне значення для вашої армії мав виробничий цех, де виготовляли вершкове масло та йогурти для маленьких дітей?".

Наразі на місці влучання продовжують працювати екстрені служби, рятувальники розбирають завали, а правоохоронці фіксують черговий факт воєнного злочину проти українського цивільного населення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Дніпровському районі внаслідок масштабної пожежі було повністю зруйновано ключовий логістичний вузол відомої торговельної мережі "АТБ". Вогонь охопив величезну будівлю, загальна площа якої сягала 37,5 тисяч квадратних метрів. За попередніми підрахунками фахівців, сума завданих фінансових збитків вимірюватиметься сотнями мільйонів гривень.