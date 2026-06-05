Россияне гордятся, что разбили молокозавод на Киевщине и убили людей

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Недилько Ксения
Российские оккупационные войска совершили очередное кровавое нападение на гражданскую инфраструктуру Украины, в результате которого погибли мирные жители. Под удар врага попал промышленный объект в Броварском районе Киевской области, что привело к человеческим жертвам и значительным разрушениям.
Последствия обстрела Киевской области. Фото: ГСЧС
Целью захватчиков снова стали не военные позиции, а предприятие пищевой промышленности.
Местные информационные ресурсы уточнили, что под вражеский обстрел попали мощности известного завода торговой марки "Яготинское".
Военные специалисты и общественные деятели выразили возмущение бессмысленной жестокостью оккупантов, которые цинично хвастаются этим налетом в своих медиа.
На месте попадания продолжают работать экстренные службы, спасатели разбирают завалы, а правоохранители фиксируют очередной факт военного преступления против украинского гражданского населения.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепровском районе в результате масштабного пожара был полностью разрушен ключевой логистический узел известной торговой сети "АТБ". Огонь охватил огромное здание, общая площадь которого достигала 37,5 тысячи квадратных метров. По предварительным подсчетам специалистов, сумма нанесенного финансового ущерба будет измеряться сотнями миллионов гривен.