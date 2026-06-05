Россияне гордятся, что разбили молокозавод на Киевщине и убили людей

Российские оккупационные войска совершили очередное кровавое нападение на гражданскую инфраструктуру Украины, в результате которого погибли мирные жители. Под удар врага попал промышленный объект в Броварском районе Киевской области, что привело к человеческим жертвам и значительным разрушениям.

Последствия обстрела Киевской области. Фото: ГСЧС

Целью захватчиков снова стали не военные позиции, а предприятие пищевой промышленности.

"Российская Федерация в очередной раз наглядно демонстрирует всему миру, что ее настоящая цель — вовсе не армейские объекты, — подчеркнул глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, — они целенаправленно уничтожают обычных граждан, которые просто живут и работают на родной земле".

Местные информационные ресурсы уточнили, что под вражеский обстрел попали мощности известного завода торговой марки "Яготинское".

Военные специалисты и общественные деятели выразили возмущение бессмысленной жестокостью оккупантов, которые цинично хвастаются этим налетом в своих медиа.

"Объясните мне, чем именно вы здесь так сильно гордитесь, распространяя в своих пабликах отчеты об этом ударе? — обратился к россиянам эксперт в сфере военных технологий Сергей Бескрестнов, — какое вообще военное, политическое или стратегическое значение для вашей армии имел производственный цех, где изготовляли сливочное масло и йогурты для маленьких детей?".

На месте попадания продолжают работать экстренные службы, спасатели разбирают завалы, а правоохранители фиксируют очередной факт военного преступления против украинского гражданского населения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Днепровском районе в результате масштабного пожара был полностью разрушен ключевой логистический узел известной торговой сети "АТБ". Огонь охватил огромное здание, общая площадь которого достигала 37,5 тысячи квадратных метров. По предварительным подсчетам специалистов, сумма нанесенного финансового ущерба будет измеряться сотнями миллионов гривен.