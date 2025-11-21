Ворожі TG-канали та наближені до міноборони рф ресурси поширюють чергову вигадку про те, що українські підрозділи "заблоковані" в районі Куп’янська-Вузлового, а "тисячі військових ЗСУ загинули або здалися". Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру протидії дезінформації РНБО, де наголошують, що це фейк.

«Росіяни оточили 15 українських батальйонів у Куп’янську-Вузловому»: що відомо

Насправді інформація про будь-яке "оточення" — повна брехня, повідомили в Угрупованні об’єднаних сил.

Також там додали, що населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України, а площа Куп’янська-Вузлового — лише 4 км², що фізично не дозволяє "оточити 15 батальйонів", як заявляють росіяни.

"Такі фейки поширюються з метою деморалізації українських військових та населення України.

Одночасно з такими вигадками ворожі пропагандисти створили ШІ-відео, на якому згенеровані "українські військові" розповідають про "критичну ситуацію на фронті". Такі ролики Центр неодноразово спростовував", – зазначають у ЦПД.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що вороже Міністерство оборони РФ заявило про повну окупацію міста Куп’янську у Харківській області. Раніше таку заяву робив начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов. Окупацію населених пунктів України росіяни називають "звільненням".

"Підрозділами угруповання військ "Захід" внаслідок активних дій завершено звільнення міста Куп'янська у Харківській області", – написали в МО РФ та опублікували відео з кадрами з різних районів міста. У Центрі протидії дезінформації РНБО спростували таку інформацію та наголосили, що "захоплення Куп’янська" – це фейк.