Вражеские TG-каналы и приближенные к минобороны России ресурсы распространяют очередную выдумку о том, что украинские подразделения "заблокированы" в районе Купянска-Узлового, а "тысячи военных ВСУ погибли или сдались". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО, где подчеркивают, что это фейк.

«Россияне окружили 15 украинских батальонов в Купянске-Узловом»: что известно

На самом деле информация о любом "окружении" — полное вранье, сообщили в Группировке объединенных сил.

Также там добавили, что населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины, а площадь Купянска-Узлового — всего 4 км, что физически не позволяет "окружить 15 батальонов", как заявляют россияне.

"Такие фейки распространяются с целью деморализации украинских военных и населения Украины.

Одновременно с такими выдумками вражеские пропагандисты создали ИИ-видео, на котором сгенерированные "украинские военные" рассказывают о "критической ситуации на фронте". Такие ролики Центр неоднократно опровергал", – отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что враждебное Министерство обороны РФ заявило о полной оккупации города Купянска в Харьковской области. Ранее такое заявление делал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Оккупацию населенных пунктов Украины россияне называют "освобождением".

"Подразделениями группировки войск "Запад" в результате активных действий завершено освобождение города Купянска в Харьковской области", — написали в МО РФ и опубликовали видео с кадрами из разных районов города. В Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли такую информацию и подчеркнули, что "захват Купянска" – это фейк.